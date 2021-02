Conerobus premia i dipendenti con 35 anni di servizio: spilla e pergamena per l'impegno e il contributo all'azienda e alla comunità

ANCONA - Dodici dipendenti di Conerobus con 35 anni di servizio hanno ricevuto questa mattina, dalle mani del presidente Muzio Papaveri, una spilla in oro con il logo dell’azienda e una pergamena. Il riconoscimento per l’impegno e per il prezioso lavoro svolto con passione e dedizione è andato a Andrea Cionchetti, Gianfranco Giampalma, Giovanni Ceccomarini, Mauro Mazzarini, Donatella Trillini, Giorgio Frulla, Fabrizio Picconi, Andrea Lucarini, Giordano Marconi, Maurizio Fioretti, Roberto Fabiani, Walter Severini. Il presidente Papaveri ha manifestato soddisfazione e orgoglio per il contributo fondamentale apportato, grazie al quale l’azienda è riuscita, ogni giorno, ad offrire un servizio all’altezza di tutti i cittadini.

