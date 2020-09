Conducente di un bus fa una brusca frenata, donna cade a terra e subisce un politrauma

ANCONA - Conducente di un bus per evitare un incidente è costretto ad una brusca frenata, una signora di 73 anni colta di sorpresa cade a terra. E' successo poco prima delle 13,30 in un bus all'uscita della galleria Risorgimento - via Vecchini - con la Croce Gialla che è immediatamente intervenuta e l'ha trasportata per un politrauma all'ospedale di Torrette.

