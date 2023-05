Ancona, condotte violente ripetute nel tempo contro la madre (che non aveva denunciato): sanzionato un 37enne

ANCONA- E' scattato ieri (17 maggio) l'ammonimento ufficiale da parte del Questore di Ancona Cesare Capocasa nei confronti di un 37enne protagonista di diverse condotte violente, e reiterate, ai danni della madre. Il provvedimento è stato reso possibile anche grazie alle testimonianze dei familiari della vittima.

L'episodio

L'episodio incriminato risale allo scorso 12 maggio quando le Volanti, intervenute in Largo Sarnano, avevano difeso una donna (la madre, che non aveva voluto sporgere denuncia) ripetutamente colpita dal figlio (già noto per problemi legati all'alcool) in prossimità del distributore di benzina. I poliziotti erano stati allertati da un passante.