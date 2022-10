ANCONA - Sigilli al contatore del gas, il condominio di via Martiri della Resistenza al civico 68 rischia di passare l’inverno al freddo. I residenti lanciano l’allarme: «Le morosità arretrate non ci consentono di riattivare l’impianto centralizzato». L’aumento vertiginoso dei costi dell’energia ha messo in crisi alcuni condomini che, nel ritardare con i pagamenti, hanno provocato il distacco da parte del gestore. Il problema non è stato ancora superato, e l’8 novembre, data prevista per l’accensione dei riscaldamenti, è dietro l’angolo. Nella palazzina abitano 40 famiglie, tutte italiane.

«Ci sono giovani coppie con bambini piccoli, anziani in condizioni di fragilità» spiega Alessandro Kiriakakis, che vive nel condominio con la sua famiglia. «Alcuni condomini, purtroppo, si trovano in difficoltà economiche - continua il residente - e il mancato rispetto delle scadenze nei pagamenti delle bollette ha causato il blocco dell’utenza». A non aver ottemperato ai doveri condominiali sono circa un 20% delle unità familiari. E dal canto suo, l’amministratore condominiale Stefano Catena, si sta dando da fare per riportare la situazione alla normalità. «Ma non voglio fare nessuna azione nei confronti dei residenti morosi» assicura l’amministratore, che in realtà di strumenti legali per affrontare il problema ne avrebbe.

«Dovrei mandare per strada una famiglia, già in difficoltà, perchè non riesce a pagare le bollette? Non ci penso minimamente» ribadisce con forza Catena. Una prima soluzione per tamponare ci sarebbe: «C’è il fondo cassa - spiega l’amministratore condominiale -, ma non si riesce più ad attingere a questo piccolo tesoretto proprio perché non tutte le famiglie hanno la possibilità di partecipare alla raccolta». Ciò che mette in forte apprensione i condomini e, di conseguenza l’amministratore, è la prospettiva di ulteriori rincari nei prossimi mesi. Si parla in media di rialzi del 60-70% dei costi energetici. E se alcune famiglie non sono riuscite a far fronte alle spese durante la scorsa primavera-estate, figuriamoci quest’inverno quando ogni abitazione diventerà per forza di cose più energivora.

«Sarà molto difficile trovare le risorse per andare avanti - afferma Francesco Fabrizi, che vive in un appartamento della palazzina di via Martiri insieme alla moglie - toccherà risparmiare su tutto». Ad appesantire l’atmosfera già piuttosto tesa è la condizione di impotenza da parte di chi ha rispettato tutte le scadenze dei pagamenti e che si trova, lo stesso, nella peggiore delle situazioni. Ovvero a rischiare di affrontare l’inizio della stagione fredda senza possibilità di accendere i termosifoni.

«Più fai il tuo dovere, più vieni danneggiato - lamenta il condomino -. Si fanno tanti sacrifici per cosa?». Seppure il rapporto tra i vicini sia di reciproco supporto e comprensione, è inevitabile la constatazione amara a cui giungono coloro che hanno la possibilità di onorare i pagamenti. «Purtroppo ci rimette anche chi è in regola - dice la residente Maria Luisa Fariello - se non potrò accendere il riscaldamento, vorrà dire che utilizzerò il condizionatore ad aria calda».