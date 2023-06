Condannato per traffico di droga la Finanza gli sequestra casa, auto, moto e conti per 350mila euro

ANCONA - È stato condannato nel 2011 per traffico di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, dopo una complessa attività di indagine compiuta dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria relativa all’importazione di cocaina dal Sud America, che veniva poi ceduta nelle piazze milanesi e marchigiane.

Nelle scorse ore il nucleo di Polizia economico – finanziaria della Guardia di Finanza di Ancona, su disposizione della Procura generale di Perugia, ha dato esecuzione ad un provvedimento di confisca nei confronti di un anconetano.

Il procedimento è approdato prima alla Corte d'Appello di Perugia, dopo il rinvio della Cassazione a seguito di un ricorso per una seconda condanna per il reato di truffa, e successivamente alla procura generale per l'esecuzione della pena.

All'esito la procura generale ha disposto il sequestro finalizzato alla confisca di numerosi beni mobili ed immobili del marchigiano, cui era seguito un ricorso di quest'ultimo in Cassazione. Le confische hanno riguardato un'abitazione ad Ancona, una Jeep Grand Cherokee, una moto Honda Gold Wing, polizze assicurative, conti deposito titoli e conti correnti per un valore complessivo di circa 350.000 euro.