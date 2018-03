Condannato per rapina armi e lesioni Evade: arrestato sul treno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Un’occhiata al palmare e la conferma: quell’uomo non doveva essere li, ma ai domiciliari. Ed era ricercato da due anni. E così scatta l’arresto ad Ancona su un treno diretto a San Benedetto del Tronto.Protagonista un turco 38enne destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Udine per espiare una condanna a due anni e cinque mesi di reclusione per numerosi reati tra cui rapina, detenzione di armi, furto e lesioni. Gli agenti della Polfer di scorta sul treno regionale 12027, una volta constatata l'evsione, lo hanno bloccato e portato nel carcere di Montacuto.