Conad-Sma, stamattina il presidio ad Ancona: «Rischiano il posto 800 lavoratori»

ANCONA - Vertenza Sma-Conad, stamattina il presidio regionale dei sindacati davanti alla sede Auchan di Ancona. L’iniziativa, dalle 9 alle 12, è stata organizzata a sostegno dello sciopero indetto dalle federazioni nazionali da parte di Filcams Cgil Fisascat Cisl e Uiltucs Uil regionali. In via Scataglini confluiranno i lavoratori della rete vendita, deposito e sede amministrativa di Sma, che non potranno partecipare alla manifestazione nazionale organizzata oggi al ministero dello Sviluppo economico dove avrà luogo l’incontro con i vertici Conad–Bdc.

Sma-Simply, i lavoratori chiedono certezze per il piano industriale

«Una protesta che trova origine nell’ostinato atteggiamento di chiusura tenuto da Conad nel lungo quanto improduttivo confronto - si legge in una nota - Un’operazione chirurgica precisa, ma non indolore quella messa in campo da Conad dopo l’acquisizione del pacchetto azionario di Auchan-Sma. Tiene per sé le realtà performanti e lascia sul campo punti di vendita diretti, affiliati, sedi logistiche e secondarie per i quali l’unica certezza è che per il momento il piano industriale non li contempla». Nelle Marche, secondo i sindacati, «a tremare sono oltre 800 dipendenti della sede amministrativa, deposito di Osimo, punti vendita non performanti, superfici più grandi che potrebbero essere ridotte e riportare esuberi o dei tanti negozi di vicinato legati a Sma dal rapporto di affiliazione commerciale che sembrano non interessare a Conad».

