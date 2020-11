Comune spettrale, si lavora in apnea: «Meglio tutti a casa»

ANCONA - Si accede uno alla volta, solo su prenotazione (via web). L’avviso è scritto in un cartello grosso così, all’ingresso del Comune assediato dal virus. Non ci si può sbagliare. Chi non ha preso appuntamento viene rimandato a casa, ma non è che ci sia la ressa, anzi. La paura del cluster Covid che si è sviluppato a Palazzo del Popolo ha convinto molti anconetani a rimandare a un momento migliore le pratiche non urgenti. È l’occasione buona per scoprire i servizi on-line, ma non tutti possono permetterselo: quando c’è da bollare un protocollo o firmare un cambio di residenza, la presenza è obbligatoria.

L’atmosfera qui dentro è spettrale. Il sole che balugina sulla bianca e austera facciata contrasta con il buio degli uffici e delle aule, l’eco dei passi sulle scalinate interne è quasi più assordante del rumore del traffico che penetra dalle finestre. Ma no, il Coronavirus non ha avuto la forza di renderlo un palazzo-fantasma perché i cittadini, sia pure alla spicciolata, possono entrare, chiaramente muniti di mascherina e soltanto dopo l’esame della temperatura con termoscanner che una dipendente comunale - tra le poche chiamate al servizio in presenza - brandisce come fosse uno scudo anti-Covid. Nel dramma del cluster che ha svuotato gli uffici e ha spedito quasi tutti a casa, a partire dal sindaco, c’è un aspetto positivo, se così si può dire, sottolineato dalle parole di un papà appena uscito dall’ufficio Anagrafe insieme al bimbo piccolo: «In cinque minuti ho sbrigato una pratica: mai successo». Effetti “collaterali” del lavoro smart, anche se i sindacati invocano più attenzione e investimenti per il servizio a distanza, fondamentale per impedire che a pagare le conseguenze dell’emergenza, alla fine, sia il cittadino.

Certo, a Palazzo non si lavora in serenità da quando si è propagato il virus. Lo si legge sulle facce dei dipendenti che, obtorto collo, devono presentarsi regolarmente in ufficio. Ieri erano una ventina in tutto, dislocati tra Stato civile, Protocollo, Anagrafe. «Sì, siamo ancora qua - sorride un’impiegata sotto la mascherina -. Preoccupati? Guardi, credo sia un sentimento naturale. Siamo tutti un po’ in ansia. Ma paura no, quella non la proviamo. Certo, c’è chi è più agitato e chi meno, chi reagisce in modo più focoso e chi l’ha presa con filosofia. D’altronde, il Coronavirus puoi prenderlo qui dentro come in strada, non cambia molto. Anzi, forse siamo più sicuri chiusi in ufficio perché adottiamo tutte le precauzioni: il gel per le mani, i pannelli divisori, le distanze».

Ma c’è carattere e carattere. Un altro dipendente, ad esempio, non nasconde la sua preoccupazione. «Venire a lavorare in queste condizioni non è bello - dice -: sarebbe più opportuno se stessimo tutti a casa, ma non si può. Immagini lei con che umore stiamo 4 ore qua dentro, sapendo che potremmo portare a casa il virus e contagiare i nostri familiari. E per ora hanno confermato anche l’apertura pomeridiana due giorni alla settimana».

Il quinto piano è isolato, una zona rossa nel Comune-cluster, ma anche al primo spuntano cartelli con scritto “chiuso”. Sentiamo rumore di passi, è il vicesindaco Pierpaolo Sediari che fila dritto verso il suo ufficio: «Sono venuto solo a recuperare delle pratiche», sussurra, come se volesse restare il meno possibile nella sua seconda casa. I servizi essenziali e non differibili, comunque, sono garantiti in presenza fino al 10 novembre: la macchina comunale non si ferma, ma dribblare il Covid è dura.

