Malore in Comune ad Ancona, doppio soccorso per una dipendente di 54 anni

ANCONA - Un malore improvviso, mentre stava lavorando in un ufficio del Comune di Ancona, che ha messo in allarme i colleghi: ma una volta arrivata l'ambulanza la donna di 54 anni ha deciso di restare al suo posto. Sembrava essersi ripresa e che il malore fosse solo passeggero, quindi ha ringraziato i sanitari di automedica e Croce Gialla decidendo di appunto di non recarsi in ospedale.

Ma mezz'ora dopo al numero unico di emergenza arriva una seconda chiamata, sempre dal Comune, sempre per la stessa dipendente. La donna si è sentita male un'altra volta, ma con sintomi più seri: sul posto è arrivata nuovamente l'ambulanza della Croce Gialla e i sanitari hanno prima stabilizzato la dipendente e poi l'hanno trasportata di corsa al pronto soccorso per accertamenti.