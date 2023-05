Comune di Ancona, inizia lo scrutinio: sei sfidanti e il braccio di ferro tra centrodestra e centrosinistra. SEGUI LA DIRETTA

ANCONA - Il dado è tratto: a seggi chiusi Ancona si appresta a conoscere il suo imminente futuro, che sia ballottaggio oppure una clamorosa vittoria al primo turno. Perchè la conquista del capoluogo di regione è la sfida elettorale più sentita dai tempi di Bugaro-Gramillano, con 18 liste e 539 i candidati che si contendono gli scranni dell’aula del Consiglio.

Alle 15 l'affluenza al voto ha decretato una buona risposta del corpo elettorale, praticamente identica a quella della sfida del 2018: 54,95% contro il 54,60% di cinque anni fa.

Sono 99 i seggi da scrutinare.

SEGUI LA DIRETTA QUI E QUI

I candidati sindaco per il Comune di Ancona

Per ereditare la fascia tricolore di Valeria Mancinelli, in competizione c’è Ida Simonella, assessore uscente, in campo con la coalizione di centrosinistra: Pd, Repubblicani per Ancona, Riformisti per Ancona (Azione-Italia Viva, Psi), Ancona Popolare e le civiche Diamoci Del Noi e Ancona Futura.

Suo contendente è Daniele Silvetti, appoggiato, a centrodestra, da Fi, Fdi, Lega, Udc e le civiche Ancona Protagonista, Rinasci Ancona, Civitas Civici Salvi Per Ancona.

Francesco Rubini compete con Altra Idea di Città e Ancona Città Aperta.

Roberto Rubegni lo fa con Europa Verde.

Enrico Sparapani si presenta sotto il segno dei 5Stelle.

Marco Battino con “Ripartiamo dai Giovani”.

Ipotesi ballottaggio, si tornerà alle urne il 29 maggio

Se nessun candidato riuscirà a strappare la maggioranza assoluta, si tornerà alle urne il 28 e 29 maggio per il ballottaggio. Percentuali alla mano, sui dati delle ultime politiche, è prevedibile una battaglia Simonella-Silvetti.