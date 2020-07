​Il Comune ora torna ad assumere. Due concorsi in estate per 22 posti. Modalità solo online per le iscrizioni

Tempo indeterminato

Iter snello

Scritto e orale

ANCONA - Passata la fase calda dell’emergenza sanitaria, quando anche i concorsi pubblici erano sospesi tranne quelli per le professionI sanitarie, il Comune di Ancona torna ad assumere per colmare le lacune aperte in pianta organica anche da recenti tornate di pensionamenti. Saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale dal 10 luglio prossimo due bandi di concorso, per un totale di 22 posti di funzionario e istruttore amministrativo, e sarà possibile iscriversi soltanto online, attraverso la piattaforma digitale predisposta dal Comune. Il termine per presentare le domande scade alle ore 13 del 27 luglio prossimo.LEGGI ANCHE:Sono due i concorsi pubblici per esami in programma, entrambi per assunzioni full time a tempo indeterminato: il primo bando, il numero 16/2020, riguarda la copertura di 8 posti di istruttore amministrativo categoria c/1 e per partecipare è richiesto il diploma di maturità; il secondo bando, il 17/2020, è per la copertura di 14 posti di funzionario amministrativo categoria d/1 e come titolo di studio è richiesta la laurea.«Dopo il blocco stabilito a livello nazionale a causa del Covid 19 - si legge in una nota di Palazzo del popolo -, il Comune di Ancona ha immediatamente dato seguito al piano assunzioni 2020, utilizzando gli strumenti messi a disposizione a livello governativo, per snellire le procedure nei tempi e nelle modalità previste, attivando le iscrizioni online, abbreviando tempi, riducendo il materiale cartaceo e evitando procedure complesse sia per i partecipanti che per la struttura».Quindi per i 22 posti messi a concorso dal Comune si annunciano procedure e semplificate per selezionare i nuovi assunti che andranno ad incrementare il personale in servizio, ridottosi in questo ultimo periodo a causa di numerosi pensionamenti. «L’obiettivo - spiega l’amministrazione civica - è quello di incrementare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa e degli uffici posti al servizio dei cittadini».Per gli interessati dunque, attenzione alle informazioni utili diffuse dal Comune. Entrambi i bandi di concorso saranno pubblicati da venerdì prossimo in Gazzetta Ufficiale e per iscriversi ci sarà tempo entro l’una di pomeriggio del 27 luglio. Ma per presentare le domande è prevista soltanto la modalità online, attraverso la piattaforma digitale predisposta dal Comune.Per inoltrare la domanda è necessario («costituisce - spiega il Comune - requisito inderogabile per la partecipazione») essere in possesso dell’identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) con cui accedere alla piattaforma telematica appositamente predisposta. L’amministrazione comunale consiglia di non effettuare la domanda in prossimità della scadenza del bando e precisa che è possibile inviare una sola domanda per ciascun candidato ed è necessario che la registrazione venga effettuata da diretto interessato attraverso il sistema SPID.Le prove d’esame consisteranno in una prova scritta ed una prova orale Qualora il numero delle domande di partecipazione sia superiore a 200, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sottoporre i candidati a preselezione, mediante quiz a risposta multipla che si svolgeranno tra fine luglio e inizio agosto (in date diverse per i due concorsi) al PalaPrometeo di Passo Varano ad Ancona, mentre le prove scritte si terranno nello stesso palasport a inizio settembre.