Compie un furto, portato in Questura â€‹chiede ai poliziotti di fargli compagnia

ANCONA - Durante il consueto controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati, l'attività delle Volanti nel tardo pomeriggio è stata contrassegnata da due interventi di soccorso pubblico, due interventi di quelli che "fanno bene" a tutti.Intorno alle 18 alcuni passanti che transitavano nei pressi di via Vallemiano, hanno sentito delle grida di aiuto provenienti da una finestra di un appartamento. Giunti sul posto i cittadini hanno indicato ai poliziotti la finestra di un appartamento sito ad un piano rialzato dell'immobile da cui provenivano le grida che sembravano di una persona anziana.I poliziotti senza pensarci un attimo come "pantere" si sono arrampicati sul muro riuscendo ad entrare dalla finestra per prestare immediati soccorsi al signore che era caduto; l'anziano uomo non riportava per fortuna gravi conseguenze e subito veniva chiamato personale sanitario del 118.Mentre una Volante era impegnata a prestare soccorso all'anziano signore, un'altra si apprestava a fermare un uomo di trent'anni che poco prima aveva fatto un furo in un esercizio commerciale per il quale veniva denunciato,una volta accompagnato in Questura.Al cospetto dei poliziotti quell'uomo si sfogava raccontando la sua vita poco felice e chiedeva di trascorrere un pò di tempo il loro compagnia. La pattuglia della Volante, che aveva ultimato il servizio, e si apprestava ad andare a casa, non ha avuto alcun dubbio, ed ha acconsentito alla richiesta di quell'uomo trascorrendo con lui quasi un'ora , durante la quale lo hanno ascoltato, ma anche redarguito e al momento del commiato sono stati ringraziati da quell'uomo che li ha definiti "voi siete delle forze, le forze del bene" .