Il commercio piange Leonardo Raponi: aveva gestito il discount di via Rodi

ANCONA - Commercio anconetano in lutto per la scomparsa di Leonardo Raponi personaggio molto conosciuto avendo gestito per tanti anni un supermercato in via Rodi. Attività che peraltro viene portata avanti dal figlio Marco titolare anche di un secondo punto vendita in via Marconi ad Ancona sempre riconducibile al circuito Coal. Leonardo Raponi aveva 77 anni, da oltre 50 impegnato nel commercio. È stato tra i primi ad aderire al progetto portato avanti dalla Coal. Amato e benvoluto da tutti Leonardo fino a poco tempo fa lo si poteva vedere proprio nel negozio di Borgo Rodi dove fino all’ultimo ha dato una mano grazie anche alla sua ececzionale esperienza nel settore. Una persona eccezionale, un gran padre di famiglia che ha sempre messo al primo posto il lavoro e la stessa famiglia dove non ha fatto mai mancare nulla. Tempo addietro era rimasto vedovo ma nonostante il dolore era riuscito ad andare avanti anche per il fatto che la luce dei suoi occhi erano i nipoti con i quali aveva un rapporto davvero speciale. In poche ore la scomparsa dell’uomo ha fatto il giro del quartiere di Borgo Rodi e non solo dove l’uomo era particolarmente conosciuto e dove lascia un vuoto che difficilmente potrà essere colmato.

