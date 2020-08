Commercio in lutto: addio a Baldantoni “il signore del legno”

ANCONA - È morto, all’età di 74 anni dopo una lunga malattia, Sergio Baldantoni, “il signore del legno”. Anconetano, Baldantoni è stato un noto industriale a livello nazionale, fondando l’azienda Bs all’inizio degli anni 70, importando legnami di altissima qualità da tutto il mondo (Australia, Usa, Birmania, Russia etc) diventando uno dei principali fornitori dei più blasonati cantieri navali, imprese edili ed allestitori. Azienda a cui si è dedicato con immensa dedizione, gentile ed onesto con i suoi dipendenti, collaboratori e clienti. Nel 2007 vende l’azienda e si dedica finalmente alla sua amata famiglia ed ai suoi grandi hobby. Era un grande cacciatore, si avventurava nelle più insidiose foreste della Croazia e della Romania. Amava la natura, la sua campagna, il suo grande giardino. Aveva riunito, in cima ad uno dei colli marchigiani, tutta la sua famiglia. Uomo di grande eleganza, vestiva abiti su misura creati apposta per lui dal sarto ed amico Belvederesi. Pittore dilettante en plein air dal figurativo al paesaggistico. Lascia la moglie Maria Pantanetti, le figlie Francesca ed Elena, ed i suoi amati nipoti: Pierfrancesco, Chiara, Giulia ed Emma. Don Bartolomeo, suo caro amico, celebrerà in maniera privata i funerali domani alle 10,30 nella chiesa di Santa Maria dei Servi.

