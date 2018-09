Il commercio è in lacrime per Tarantelli: per una vita è stato anima del Bar Sirena

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA - Prima ne è stato il fondatore, poi è diventato l’anima e il simbolo di uno dei locali storici della città: il bar Sirena, situato in via Thaon de Revel, proprio sopra la piscina del Passetto. Lo ha frequentato fino a poche settimane fa, quando una brusca caduta lo ha portato in ospedale per la frattura del femore. La situazione sembrava sotto controllo, poi le condizioni di salute sono peggiorate fino alla tragedia avvenuta venerdì mattina, quando il cuore di Umberto Tarantelli ha smesso di battere all’ospedale geriatrico della città. Lo storico commerciante si è spento all’età di 88 anni dopo aver passato una vita intera diviso tra l’amore per la sua famiglia e la passione di incontrare sempre nuovi clienti, alcuni dei quali diventati col tempo amici fidati.