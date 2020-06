Ancona, il commerciante di cannabis light ha in casa piante di marijuana "vera": arrestato

ANCONA - Aveva la cannabis light, ma anche la marijuana "vera": arrestato dalla Polizia e posto ai domiciliari un commerciante proprio di cannabis light.

LEGGI ANCHE:

Il sacerdote in auto travolge la sua parrocchiana: Marisa muore prima di essere soccorsa

Fermo, armi e soldi nell'appartamento sgomberato: 4 clandestini arrestati. Il sindaco: «Presto altre operazioni così»

La Squadra mobile di Ancona gli ha trovato nove piantine di marijuana nel giardino di casa e buste di canapa light per 4 kg di peso. L'uomo è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L'imprenditore, difeso dall'avvocato Carlo Alberto Zaina, si sarebbe giustificato dicendo che le piante di marijuana erano per uso personale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA