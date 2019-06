Il comitato in Procura: «Via gli autovelox irregolari dall'Asse»

di Stefano Rispoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Gli autovelox dovrebbero servire a ridurre gli incidenti stradali, non a rimpinguare le tasche dei Comuni. Per questo un comitato di automobilisti sta portano avanti una battaglia che ad Ascoli ha già conquistato una prima vittoria (la Provincia ha definitivamente disattivato due rilevatori di velocità sull’ex Salaria e sulla Picena) e ad Ancona potrebbe ottenere il bis. Nel mirino sono finiti i due autovelox installati sull’Asse nord-sud che ogni anno fulminano migliaia di automobilisti, garantendo al Comune proventi per milioni di euro.Ma, secondo il comitato, quei due dispositivi lì non hanno motivo di stare perché quella non è una strada pericolosa. Lo dicono le statistiche, secondo cui dal 2014 al 2018 sono avvenuti 66 incidenti (10 rilevati dalla polizia stradale, gli altri dalla municipale) provocati dall’eccesso di velocità, di cui, però, soltanto 11 in prossimità degli occhi elettronici, ai km 1+800 e 3+500. Per questo il comitato ha depositato alla Procura del tribunale di Ancona un esposto in cui si evidenzia l’anomalia e si invitano gli organi competenti a prenderne atto e ad aggiornare il decreto prefettizio del 2012 che aveva dato il via libera all’installazione (ingiustificata, secondo lo scrivente) dei due autovelox sull’Asse.