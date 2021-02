Al comando della Municipale 4 positivi: altri test programmati anche nei prossimi giorni

ANCONA - Non è un focolaio ma il rischio che potrebbe diventarlo è concreto. Al comando della Polizia municipale delle Palombare il Covid continua a colpire. Dai tre casi conclamati nella giornata di giovedì se n’è aggiunto un quarto nella tarda serata di venerdì, ma a preoccupare sono i casi di quarantena domiciliare e il responso dei primi test rapidi effettuati in un laboratorio analisi di cui non si conoscono i risultati.

I test andranno avanti anche nei prossimi giorni. I casi di positività sono emersi per il senso di responsabilità degli agenti che, avuta la risposta del tampone, si sono messi in contatto con i colleghi di lavoro per avvertire del contagio. Ora la preoccupazione è che al comando possono esserci asintomatici. Dal comando della Municipale fanno sapere che i test rapidi andranno avanti fino alla prossima settimana, che lo stesso comando è stato sottoposto ad una disinfezione nei giorni scorsi e che le auto usate vengono sanificate da una ditta esterna una volta alla settimana. Una sanificazione quella al comando delle Palombare, che secondo gli stessi agenti in realtà avrebbe interessato il front office e l’infortunistica stradale saltando però il locale che ospita gli spogliatoi che si trovano a piano terra e dove i contatti stretti di certo non mancano, anche per il fatto che si tratta di uno spazio piuttosto ridotto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA