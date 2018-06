Colto da crisi respiratoria dopo il mare: malore nell’ascensore del Passetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Si sente male in ascensore mentre torna dal mare. Choc ieri al Passetto, dove un pensionato anconetano di 67 anni attorno alle 12,30 ha accusato una crisi respiratoria ed è stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso di Torrette. Alcuni passanti hanno contattato immediatamente il 118 quando hanno visto l’uomo accasciato all’interno dell’ascensore. In pineta è intervenuta un’ambulanza della Croce Gialla di Falconara, il cui personale ha prestato le prime cure, per poi accompagnare il paziente all’ospedale regionale con un codice di media gravità. Le sue condizioni ora sono stabili, ma lo spavento è stato notevole perché il 67enne, che tornava a casa per il pranzo dopo la mattinata trascorsa in spiaggia, faticava a respirare, forse per un colpo di calore o per problemi di claustrofobia durante la risalita.