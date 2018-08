Coltello puntato alla gola per 5 euro: netturbino picchiato e rapinato

di Stefano Rispoli

ANCONA - L’ha seguito per strada, nella penombra. Si è avvicinato e l’ha sorpreso alle spalle. «Dammi tutti i soldi» gli ha sussurrato all’orecchio, sotto la minaccia di un coltello puntato alla gola. La vittima ha reagito e l’ha disarmato, ma non è bastato. Il rapinatore non ha desistito: ha preso a pugni il malcapitato, riuscendo a sottrargli il portafoglio e scappare. Dentro c’erano appena 5 euro. Ancora una notte di paura agli Archi per l’ennesimo episodio di criminalità che conferma le criticità di un quartiere borderline, sospeso fra il degrado del presente e i sogni di un futuro migliore, legati indissolubilmente a un restyling congelato dal blocco dei finanziamenti deciso dal governo.