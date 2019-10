Osimo, nervoso durante il controllo: nel borsello ha tre coltelli a serramanico e un tirapugni

OSIMO - Una denuncia per porto abusivo d’armi. A Osimo un cittadino di origini macedoni è finito nella rete di controllo dei militari durante un posto di blocco. I carabinieri della stazione di via Saffi hanno fermato una Chevrolet Matiz controllando le quattro persone a bordo, due macedoni e due italiane.

L’atteggiamento e l’inquietudine evidenziati dai quattro soggetti fermati hanno indotto i carabinieri ad approfondire le verifiche e all’interno di un borsello riposto sotto il sedile, uno dei due macedoni, un 22enne, aveva occultato tre coltelli a scatto ed un tirapugni metallico. Il giovane è stato denunciato per porto abusivo d’armi alla Procura della Repubblica di Ancona, per aver violato la disciplina in materia di possesso di armi, munizioni e materie esplodenti.

