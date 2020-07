Colpo da un milione alla lotteria istantanea. C'è l'identikit del fortunato vincitore

ANCONA Era al lavoro quando, venerdì mattina, ha scoperto (in differita) di essere diventato milionario. E non ha fatto nulla per nasconderlo. I colleghi l’hanno visto saltare di gioia, urlare come un pazzo. Non credeva ai suoi occhi mentre controllava e ricontrollava la schedina d’oro. Si narra che, per la felicità, sia uscito di corsa per tornare a casa a festeggiare con i familiari. Ma no, non si è licenziato, anche se, c’è da scommetterlo, il pensiero deve averlo attraversato per un attimo, com’è normale che sia. Immaginatevi al suo posto: che fareste con un milione di euro in tasca?

Abita nei quartieri nuovi il fortunato anconetano a cui è riuscito il colpo grosso alla tabaccheria Manhattan di piazza Salvo d’Acquisto: ha investito un euro e ha sbancato il MillionDay, tombola istantanea che ogni giorno premia con un bottino da sogno chi centra 5 numeri su 55. La voce si è diffusa rapidamente al Q2, tutti a chiedersi chi sia il mister X baciato dalla Dea Bendata. Gli indizi portano dritti al porto: qui lavora l’operaio che, grazie alla vincita record, se non cambierà vita, perlomeno potrà estinguere il mutuo e concedersi qualche spesuccia. Al porto è già diventato una star perché, si sa, in questi casi il passaparola è fulmineo. «Ma noi non sappiamo chi sia» tiene la bocca cucita Roberto Cardinali, speaker radiofonico e titolare della tabaccheria in cui giovedì alle 17,45 è stata giocata la schedina dorata. «Qui mi chiedono tutti quanto ci guadagnerò io, purtroppo niente, mentre il vincitore non si è ancora fatto vivo e non possiamo immaginare chi sia: quel pomeriggio una trentina di persone é venuta a giocare al MillionDay». Non si tratterebbe comunque di un cliente abituale, secondo i ben informati, ma di un residente della zona.

Nella tabaccheria di piazza Salvo d’Acquisto ieri è stato un tourbillon di indiscrezioni, così come sui social: un ambulante del centro ha scritto, per scherzo, che si trattava del noto giornalista Paolino Giampaoli e in molti ci hanno creduto. «Purtroppo non sono io, non gioco a quel tipo di lotteria: comunque congratulazioni al fortunato perché solo chi osa vince» ha replicato Paolino via Facebook, con tanto di foto e cartello ironico realizzato in tabaccheria insieme all’amico Cardinali. In effetti, l’identikit conduce da tutt’altra parte: il neo milionario è un operaio del porto che, in attesa di incassare la maxi vincita, avrà solo l’imbarazzo della scelta su come investire la ricchezza generata da 5 numeri-talismano (1-8-9-10-50) che probabilmente rimandano a date importanti della sua vita, stravolta da un improvviso tsunami di soldi.

