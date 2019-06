Colpo in faccia all'ex con la catena: pensionato stalker condannato

di Federica Serfilippi

ANCONA - Lo scorso novembre, aveva aspettato che la sua ex compagna tornasse a casa per tenderle un’imboscata. Secondo la procura, nel pianerottolo del palazzo di via Pacinotti dove entrambi vivevano anche dopo la fine della loro relazione, lui aveva colpito la donna, 36 anni, con una catena di ferro, frantumandole la mandibola. Erano stati i carabinieri della stazione di Collemarino a intervenire per mettere fine all’incubo della donna e arrestare il suo ex, un pensionato anconetano di 61 anni. Per quell’episodio, è finito a processo con l’accusa di lesioni personali aggravate. Ieri, il giudice Alberto Pallucchini lo ha condannato a un anno e quattro mesi di reclusione.Alla vittima, costituitasi parte civile attraverso l’avvocato Andrea Marini, dovrà versare una provvisionale di 5 mila euro. Il risarcimento verrà quantificato in sede civile. Il pm in udienza aveva chiesto per l’imputato, assistito dal legale Stefano Radovani, una pena di due anni e mezzo. Attualmente, il 61enne – ex imbianchino – si trova relegato nel carcere di Montacuto.