Colpo di caldo, donna cade a terra davanti al laboratorio analisi

ANCONA - Stava camminando lungo via Giordano Bruno all'altezza del laboratorio analisi quando probabilmente a causa del caldo si è sentita male ed è caduta a terra. Immediati i soccorsi per una donna di 79 anni che grazie all'intervento della Croce Gialla è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette per tutti i controlli del caso anche se le sue condizioni non destano preoccupazione.