ANCONA «Mi ha dato della prostituta, mi ha detto che aveva un’altra e che non sarebbe rimasto con me neanche se fossi stata l’unica donna sulla faccia della terra. Poi mi ha colpito sul volto con uno schiaffone, così forte da farmi sanguinare, mentre tenevo in braccio il nostro bambino che piangeva e urlava: “Papà smettila!”. Poi sono uscita e ho chiamato la polizia».

In lacrime e singhiozzando, la 34enne romena ha ripercorso in aula l’aggressione subita l’11 dicembre 2019 per mano del suo compagno, di 24 anni più grande di lei. Il giudice Francesca Grassi ha ritenuto credibile la sua versione, confermata da una prognosi di 7 giorni dell’ospedale di Torrette, e ha condannato a 8 mesi di reclusione il compagno violento, un pescatore anconetano, con la sospensione della pena condizionata al risarcimento del danno - fisico e morale - calcolato in 3mila euro, più spese legali. L’imputato, assistito dall’avvocato Francesca Risito, ieri in tribunale ha negato di aver colpito con uno schiaffo la ex, tantomeno con un pugno come lei aveva dichiarato in sede di denuncia. «All’epoca eravamo separati in casa, io vivevo nella mia camera da letto - ha riferito il 58enne -. L’errore è stato restare sotto lo stesso tetto perché lei era aggressiva, mi veniva a cercare per litigare e una volta mi ha pure tirato una sedia addosso. Quella mattina era venuta ad urlarmi, ci siamo spintonati, io per allontanarla devo averle messo una mano sulla faccia per difendermi e forse con l’unghia le ho graffiato un labbro. Ma se non avessi fatto così, ci sarei finito io all’ospedale: cercavo solo di mandarla via».

Secondo il racconto alla polizia in sede di denuncia dalla giovane mamma, assistita dall’avvocato Manuel Piras, la lite dell’11 dicembre 2019 - l’ultima di una lunga serie - era scoppiata per motivi economici e di gelosia. La donna aveva fatto presente al compagno che non era giusto che facesse mancare i soldi per lei e per il loro bambino. «Aveva regalato un anello di fidanzamento alla sua nuova compagna», aveva spiegato la 34enne. «Mentre preparavo il latte e tenevo il bambino in braccio, lui, al culmine della rabbia, mi ha colpito in faccia», ha ribadito ieri al giudice. Ferita in volto, era uscita di casa mentre lui provava a trattenere il figlio, quindi aveva chiesto aiuto alla polizia. «Lui si è allontanato, poi è tornato, mi ha consegnato le chiavi di casa e se n’è andato per sempre», ha ricordato la giovane mamma, che si è costituita parte civile, mentre l’ex è stato condannato a 8 mesi per lesioni aggravate e a risarcirla dei danni patiti.