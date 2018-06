Vuol colpire un'altra persona e spinge i poliziotti Camerunense denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Gli agenti delle Volanti, diretti dal V.Q.A. Cinzia Nicolini, unitamente ai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria–Marche e Cinofili, hanno setacciato il territorio anconetano soprattutto nelle periferie contrastando ogni forma di illegalità, soprattutto nei confronti dei reati predatori, spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, immigrazione clandestina, ponendo anche particolare attenzione alla vivibilità di alcune zone e decoro urbano.Particolarmente attenzionata, anche con controlli appiedati nei mercati rionali, la zona del Piano San Lazzaro nella quale, da ieripomeriggio a stamattina, si sono susseguiti controlli anche ad esercizi commerciali siti in piazza Ugo Bassi, Largo Sarnano, Corso Carlo Alberto, via Giordano Bruno e piazza d’Armi.In piazza d’Armi, questa mattina intorno alle 8.30, veniva identificato un nigeriano di 28 anni, in regola con le norme sul soggiorno che, a chiari segni con le braccia, indicava agli automobilisti il parcheggio ove lasciare le autovetture. Il predetto veniva sanzionato ai sensi delle norme del Codice della Strada, in quanto espletava l’attività di parcheggiatore abusivo iniziata poco prima di essere stato fermato.Durante i controlli appiedati tra le bancarelle della stessa piazza verso le 10.30, gli agenti intervenivano nelle vicinanze del mercato coperto in quanto due soggetti di colore stavano discutendo animatamente tra loro. La discussione, sempre più animata, terminava con il provvidenziale intervento della Polizia proprio mentre uno dei due tentava di colpire l’altro con un pugno.L’aggressore, un camerunense di 26 anni, in regola con le norme sul soggiorno, in evidente stato di ebbrezza continuava però a manifestare la volontà di colpire il rivale costringendo i poliziotti ad intervenire nuovamente; in tale frangente l’uomo li spintonava nel tentativo di colpire l’avversario ma veniva subito bloccato dagli agenti che questa volta lo conducevano in Questura denunciandolo per resistenza a pubblico ufficiale sanzionandolo per lo stato di ubriachezza.