Colpi in due villette isolate: ladri in fuga con i soldi ed i gioielli

ANCONA - Quattro blitz dei ladri di cui due andati a segno: sabato notte di paura in via Del Carmine, la strada che da via Grotte, nei pressi del cimitero di Posatora, conduce fino alla sede delle Opere caritatevoli di Padre Guido. Il raid ladresco ha avuto un prologo: proprio venerdì, alcune persone avevano notato la presenza di una Audi di colore nero transitare a più riprese lungo via del Carmine e avevano postato la segnalazione sui social network. In due villette, i ladri, forzando le finestre, sono riusciti ad entrare all’interno, quando i proprietari non erano presenti. Dopo aver messo sottosopra le stanze della villetta, i malviventi sono riusciti ad afferrare una somma di denaro contante e alcuni monili in oro e in argento custoditi nei cassetti della camera.