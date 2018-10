Raffica di colpi al porto: condannati i tre della banda dei rimorchi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Così com’erano rapidi loro nel rubare semirimorchi carichi di merce, che sparivano dallo scalo Marotti in 5-6 minuti, altrettanto veloce è stata la giustizia a castigarne le malefatte. A cinque mesi esatti dall’arresto operato dalla Squadra mobile di Ancona, arriva una condanna in primo grado per i tre pugliesi di Cerignola fermati il 6 maggio scorso come presunti autori di una serie di furti commessi in sette mesi al porto di Ancona, razzie che avrebbero permesso di accumulare merce assortita per un valore di circa tre milioni di euro.Nel processo celebrato nei giorni scorsi con rito abbreviato, il gup Paola Moscaroli ha inflitto una pena di tre anni e quattro mesi di reclusione e 600 euro di multa a Fernando Antonio Contardi e Angelo Santoro, e di tre anni di reclusione e 400 euro di multa a Mirko Tammaro. I tre della provincia di Foggia, ritenuti dagli investigatori dei professionisti organizzatissimi, erano accusati di furto aggravato in concorso e danneggiamento.