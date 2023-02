ANCONA - Si intrufolano nell’immobile dismesso, fanno baccano e i residenti chiamano la polizia. Sono stati fermati sabato pomeriggio in via Ricci, a Collemarino, tre ragazzini (tutti attorno ai 14 anni) che erano riusciti ad introdursi nell’ex supermercato utilizzato d’estate come parcheggio per chi è diretto in spiaggia.

Si tratta di immobile abbandonato, funzionante solo nella stagione estiva per lasciare l’auto e prendere la navetta messa a disposizione dell’amministrazione comunale. Probabilmente, il gruppo di ragazzini è riuscito ad entrare scavalcando il muro perimetrale o il cancello. Uno di loro si è anche arrampicato fino alle finestre (alcune delle quali rotte) di quel che rimane del complesso.

I residenti, sentendo i rumori, hanno chiamato la polizia. Gli agenti sono intervenuti per identificare i ragazzi, poi riaffidati ai genitori. Rischiano una denuncia per violazione di proprietà privata.