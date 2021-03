«Aiuto, mi hanno rubato l'orologio d'oro». Anziano sviene in tabaccheria dopo l'abbraccio fatale: caccia alla ladra

ANCONA – Choc questa mattina a Collemarino dove, attorno alle 10,30, un anziano è stato scippato da una ragazza sotto il porticato all'esterno della tabaccheria di via Volta. La ladra si è avvicinato all'uomo con una scusa e, con un gesto repentino, fingendo un abbraccio, gli ha strappato l'orologio d'oro dal polso, quindi è scappata. L'anziano ha chiesto aiuto al tabaccaio, si è messo a urlare e, in preda all'agitazione, è svenuto. Subito sono stati attivati i soccorsi: è intervenuto il 118 che ha accompagnato la vittima all'ospedale di Torrette. Sul posto, i carabinieri di Collemarino e le Volanti della questura per dare la caccia alla ladra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA