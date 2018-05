La sexy ladra stavolta fa flop: la collana d’oro s’impiglia e allora si dilegua

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - La sexy ladra ha colpito ancora. O meglio, ci ha prova. Ma stavolta le è andata male. Non è riuscita a portar via una collanina d’oro all’anziano che ieri mattina in centro a Falconara ha abbordato con la solita scusa: banali informazioni stradali. Lo scippo è fallito perché, nell’abbraccio fatale, il prezioso monile non si è sganciato e in questo caso le avance della procace furfante non hanno fatto centro: la vittima, intuita la beffa, si è ribellata e ha scansato la donna che a quel punto è scappata di corsa ed è salita a bordo di un’auto, sgommata via a tutto gas.Ora è caccia alla Volkswagen Golf di colore grigio che testimoni hanno visto sfrecciare in direzione Ancona. Alla guida c’era un ragazzo. Al suo fianco, l’imprendibile truffatrice sudamericana che, a seconda delle occasioni, si presenta come turista in visita al capoluogo, devota in cerca di una chiesa o semplice straniera interessata a trovare un lavoro. A volte si propone per aiutare le vecchine a portare la spesa a casa, altre chiede dov’è la farmacia più vicina o una via qualunque. Mille scuse e un solo obiettivo: riempirsi le tasche d’oro. Quello di ieri è il quarto colpo, sia pure tentato, nell’arco di dieci giorni. Con una novità: stavolta ha tentato di rubare una collanina. Nei precedenti blitz aveva sempre puntato a costosissimi orologi Rolex e sempre ad Ancona. Il fatto che abbia allargato il suo raggio d’azione all’hinterland dorico è allarmante, ma potrebbe essere un indizio: forse l’ammaliante malvivente non risiede nel capoluogo, ma proprio a Falconara. Di sicuro, più si succedono gli agguati e più tracce lascia. È da quegli indizi, piccoli ma significativi come molliche di Pollicino, che gli inquirenti puntano a ricostruire identikit e spostamenti, attraverso i racconti dei testimoni e le immagini delle telecamere. Ormai la diabolica ladra, avvenente e formosa secondo le descrizioni di chi ha avuto la sfortuna di incrociarla, è una vera minaccia sociale.Per gli inquirenti c’è sempre lei dietro alla scia di agguati degli ultimi dieci giorni e non è escluso che sia l’autrice anche di tre furti di Rolex avvenuti l’anno scorso al Passetto, in corso Amendola e in via Maratta, sempre in questo periodo, alla vigilia dell’estate, quando le giornate si allungano e gli anziani escono più frequentemente di casa, magari in maniche corte, sotto il sole che illumina i loro preziosi orologi. Quel balenio dorato è un richiamo irresistibile per la presunta sudamericana che, come una gazza, si fionda sulla preda per sedurla e poi beffarla, su suggerimento di un complice che è sempre con lei, pronto a farla salire in auto per scappare a tavoletta, col bottino in tasca. Sono quattro i blitz di cui si ha conoscenza. Il primo, lo scorso 17 maggio: la sexy ladra si è avvicinata a un uomo di 68 anni, seduto su una panchina al Passetto, e si è finta turista in cerca di una farmacia. Ricevute le indicazioni, l’ha abbracciato e gli ha sfilato un Rolex Daytona da 10 mila euro. Passa una settimana e la bella ladruncola torna a colpire, commettendo due scippi in un paio d’ore: il primo in via Salmoni, dove avvicina un pensionato per domandargli dove fosse la chiesa e con la scusa di ringraziarlo, gli slaccia un Rolex da 10 mila euro dal polso, senza che il poveretto potesse accorgersi di nulla.Due ore dopo, scena simile in via Montegrappa, ma con un copione diverso: stavolta nel mirino finisce una nonnina di 85 anni che dapprima non si fa incantare dalla richiesta di lavoro di quella procace ragazza, ma poi accetta di farsi aiutare a portare la spesa a casa e cade nel tranello. Basta una stretta di mano, al momento dei saluti, e il Rolex Daytona da 40 mila euro dell’anziana sparisce. In sottofondo, la colonna sonora di un’auto che sgomma a tutta velocità: forse, è la stessa Golf avvistata ieri a Falconara dopo il tentato scippo di una collanina.