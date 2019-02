In coda al Pronto soccorso â€‹aggredisce un infermiere e rimedia una denuncia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Sette ore e mezza d’attesa per un codice bianco e tre per un verde non sono poche, ma non c’è giustificazione per la violenza con cui un paziente ha reagito alle lunghe code al pronto soccorso. Ha perso all’improvviso la testa, si è gettato a terra e quando è stato invitato a rialzarsi, ha messo le mani al collo a un infermiere. «Adesso ti meno» gli ha urlato. Poi l’ha colpito con un pugno alla spalla. L’intervento di due colleghi ha scongiurato il peggio, ma ci è voluta la forza dei carabinieri, sopraggiunti con due pattuglie, per fermare il paziente su di giri. Il sessantenne ora è nei guai. Si è beccato una doppia denuncia per violenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.