Cocaina per il party a tre con la minorenne ma arriva la polizia

ANCONA - Quattro salti in discoteca, poi tre strisce di cocaina. A interrompere sul più bello il droga-party è stata la polizia con un blitz mattutino in un appartamento non lontano dalla sede della Regione Marche, dove vive una 34enne, assistente di un dentista anconetano. Con lei c’erano un 29enne falconarese e una ragazza molto più giovane, non ancora maggiorenne. Stavano sniffando della neve, già predisposta in tre piste sul tavolo del salotto. Il festino si è concluso con il tintinnio delle manette scattate ai polsi del pusher, mentre le due amiche (la minore già seguita dai servizi sociali) sono state segnalate alla Prefettura come assuntrici.