Un chilo di cocaina nell'auto che transita in una stradina di campagna: sotto chiave lo sballo per le feste di Pasqua

ANCONA - Un’auto che, in un pomeriggio di zona rossa pre-pasquale transita in una stradina secondaria che conduce verso le campagne senigalliesi, non è passata certo inosservata. Gli investigatori della Guardia di Finanza, una volta intercettata, l’hanno tallonata a distanza di mestiere, senza farsi vedere. Poi, al momento giusto, hanno agito.

E il sospetto è diventato realtà: in uno zainetto trovato all’interno della vettura c’era celato un chilo di cocaina purissima. Droga, ipotizzano gli inquirenti, destinata probabilmente a impolpare il traffico di stupefacenti delle ferie pasquali in tutta la provincia anconetana.



I due corrieri trovati nel veicolo, entrambi di origine albanese, sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Come disposto dal pm Rosario Lioniello, sono stati condotti nel carcere di Montacuto in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice. Uno ha 45 anni, l’altro 30. Le manette sono scattate nel tardo pomeriggio di giovedì. Ad operare, la sezione del Goa (gruppo investigativo sulla criminalità organizzata) del comando provinciale della Guardia di Finanza di Ancona. Sotto sequestro, oltre alla polvere bianca, sono finiti poco più di 5mila euro in contanti. Se fosse stata divisa in dosi e immessa sul mercato dello spaccio, la droga avrebbe potuto fruttare oltre 300mila euro, considerando la purezza dello stupefacente. Ma nelle mani dei pusher al dettaglio, la partita intercettata dalle fiamme gialle non arriverà mai.



La pattuglia ha individuato l’auto su cui viaggiavano i due albanesi mentre procedeva lungo una direttrice principale di Senigallia. A un certo punto, il veicolo ha fatto una svolta, prendendo una stradina secondaria che si inoltra in aperta campagna, lontano dalla città e molto buia. Si è fatta largo l’ipotesi che gli stranieri potessero compiere qualche affare losco. Così, le fiamme gialle hanno seguito la coppia di albanesi per alcune centinaia di metri. È scattato il blitz per fermare i corrieri con la perquisizione: nell’auto è stato trovato lo zainetto con il chilo di cocaina. Sotto sequestro anche i contanti rinvenuti.

