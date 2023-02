Ancona, ex ufficio abbandonato trasformato in abitazione per 5 senzatetto (di cui 2 irregolari): blitz della polizia in via Torresi

ANCONA - Nel primo pomeriggio di ieri, durante l’attività di controllo del territorio, la Squadra Volanti della Polizia di Stato effettuava un accertamento in un edificio abbandonato in via Torresi, dopo diverse segnalazioni inerenti la frequentazione dello stabile da parte di diverse persone che si introducevano nell’area ormai abbandonata. Una volta all’interno dell’area, gli agenti hanno accertato la presenza di cinque persone. Dai controlli effettuati sono emerse alcune irregolarità circa le posizioni sul territorio nazionale degli stessi e per questo sono stati accompagnati in Questura.

Due nei guai (più degli altri)

Due di loro, in particolare, identificati per un cittadino gambiano di 25 anni e un cittadino della Sierra Leone di anni 38, sono stati denunciati per violazione della normativa in materia di immigrazione. Il primo era già stato deferito all’autorità giudiziaria in quanto inottemperante all’ordine del Questore di Ancona a lasciare il territorio nazionale, conseguente ad un provvedimento di espulsione del Prefetto. Il secondo, è stato denunciato in quanto il permesso di soggiorno risultava scaduto da diversi mesi. La posizione sul territorio di entrambi, di cui uno già sottoposto a procedura d’espulsione, si trova al momento al vaglio dell’Ufficio Immigrazione della Questura.