Il clochard: «Nessun abuso quelle donne vogliono soltanto rubarmi il posto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - «Non ho mai abusato delle donne che mi hanno denunciato. Si sono inventate tutto per togliermi di mezzo e appostarsi nel punto migliore dove chiedere l’elemosina». È con queste parole che ieri mattina si è difeso davanti al gip Sergio Casarella il clochard di 35 anni, Valer Lacatus, arrestato martedì pomeriggio di fronte all’ingresso principale dell’ospedale regionale di Torrette a seguito dell’emissione di un’ordinanza di custodia cautelareL’uomo, durante l’interrogatorio di garanzia, ha rigettato le contestazioni rispondendo una dopo l’altra alle domande del giudice. Stando alla sua versione, non si sarebbe mai avvicinato in maniera molesta alle due donne, anche loro clochard e mendicanti al nosocomio regionale. Tra le parti ci sarebbe stato solamente un rapporto di conoscenza dettato dalle condizioni di degrado e incuria dove vivono, trovando rifugio nelle stanze vuote della cittadella sanitaria.