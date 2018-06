Claudio, l'untore dell'Hiv con 228 partner L'ex compagna stroncata un anno fa dall'Aids

di Lorenzo Sconocchini

ANCONA - Un predatore seriale di love story affamato di sesso e affetto da Hiv scatena in mezza Italia la tempesta perfetta del rischio contagio, tanto che la polizia ha diffuso un annuncio con tanto di foto per spezzare quanto prima la catena di trasmissione del virus. «Chi ha avuto rapporti sessuali con lui, chiami a questo numero», è l’appello della Questura di Ancona. Quando martedì pomeriggio i poliziotti della Mobile e dello Sco l’hanno arrestato, con l’accusa di aver infettato a tradimento la sua ultima fidanzata, Claudio Pinti, 36 anni di Agugliano, ex autotrasportatore e ora intermediario finanziario, s’è letto per un’ora l’ordinanza di custodia cautelare di 11 pagine che lo spediva al carcere di Montacuto. E alla fine ha confidato agli investigatori la dimensione preoccupante del suo raggio d’azione da untore: «Ho avuto 228 relazioni».