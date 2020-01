«Città meno sicura e più povera se noi abbassiamo le serrande»

ANCONA - Aggregatori di vita comunitaria, dispensatori di servizi, presidi di pulizia e legalità. I piccoli negozi sono un valore aggiunto per le città in cui operano, dove svolgono una funzione economica, ma anche sociale. Ma rischiano di scomparire strangolati dalle tasse e dalla concorrenza di multinazionali e colossi dell’e-commerce. Ancona non fa eccezione, come ha sottolineato nell’edizione di ieri del nostro quotidiano il segretario generale di Confartigianato Marco Pierpaoli. «Troppe saracinesche abbassate - ha messo in guardia -, bisogna tornare a comperare nelle attività di quartiere». E i commercianti aggiungono: «Se scompariamo noi le città diventeranno sempre meno vivibili e sicure».

Testimonianza di quanto accade arriva dal titolare del negozio di giocattoli Dadi e Mattoncini di corso Stamira, il quale mette in evidenza la differenza tra utilizzare l’e-commerce come strumento di sviluppo dell’attività di vendita di un negozio e l’essere un gigante del commercio online. «La prima grande differenza – sottolinea Andrea Valla – è che io sto in Italia e pago le tasse qui, mentre loro hanno quasi sempre le sedi in paradisi fiscali. Questo gli consente di fare spedizioni rapide e prezzi competitivi, ma è tutto ciò che hanno da offrire».

Per Valla i colossi del web non fanno altro che consegnare il pacco al cliente nel più breve tempo possibile. «Capisco che si possa essere allettati dai prezzi bassi, però, al di là del fatto che spesso gli sconti in rete sono fasulli, così si perde del tutto il rapporto cliente-venditore. Noi sappiamo consigliare chi vuole fare un regalo, proponendo anche delle alternative. Il negozio svolge poi una funzione sociale ed economica. Attira le persone, le spinge ad uscire, incontrarsi, dialogare, frequentare negozi e locali intorno».

Così la pensa anche Giuseppina Perna, titolare della gastronomia-pizzeria Il Casereccio: «Intorno a piazza Pertini stanno aprendo altre attività che vengono a farci concorrenza, ma siamo contenti. Perché avere tante vetrine accese vuol dire dare vita al centro, che altrimenti si spopolerebbe e sprofonderebbe nel degrado. Le liberalizzazioni ci hanno messo gli uni contro gli altri, ma può esserci spazio per tutti. Il problema vero non sono le mancate entrate, ma i costi. Rimanere aperti è sempre più difficile tra le tasse, che erodono gli incassi, e la burocrazia, che porta via tante ore di lavoro. Non lavoriamo più per soldi, ma perché ci piace quello che facciamo».

Marco Filippetti, dell’omonima macelleria-gastronomia di via Isonzo, conferma che le difficoltà non derivano tanto dalla crisi, che pure morde ancora, quanto dalle spese altissime: «Tra tasse, affitti, bollette, contributi per i dipendenti si fatica. E con la liberalizzazione gli ipermercati spuntano come funghi, spesso aperti da multinazionali che pagano le tasse dove gli conviene. Ma se avessimo lo stesso trattamento la concorrenza non ci farebbe paura».

Perché i piccoli negozi possiedono qualcosa che gli ipermercati non hanno. «Da noi c’è ancora il diretto contatto con il cliente, c’è un rapporto di fiducia. E se serve facciamo anche consegne a domicilio, offrendo un servizio a chi lavora tutto il giorno o a chi non può muoversi da casa». Senza poi contare il presidio delle strade. «Qui un tempo c’era una trentina di attività. Ora siamo rimasti in tre. La via è desolata, ma noi facciamo di tutto per mantenerla pulita e in ordine».

