ANCONA - Cinque offerte per dare forma e sostanza al futuro dell’ex Palazzo di vetro. Le buste, con le coordinate di chi ha accettato la sfida di un piano di recupero da 18,3 milioni di euro, sono state aperte mercoledì scorso. A una commissione esterna ora è affidato il compito di selezionare quelle proposte che danno seguito al bando di gara pubblicato dalla Politecnica delle Marche per la riqualificazione energetica, edilizia e impiantistica del grande edificio che si apre su corso Stamira. Entro novembre arriverà il verdetto. Da quel momento in poi inizierà il conto alla rovescia.

I tempi



Chi s’aggiudicherà la gara avrà a disposizione 730 giorni per realizzare la mega struttura che tornerà a ospitare gli uffici della Provincia, nella parte a est, e ad accogliere, in quella verso piazza Roma, sale del Rettorato. Le sponde tecnico-temporali entro le quali agire sono fissate nella relazione generale allegata al bando. Il progetto, messo a punto da una cordata di tecnici, guidata dallo studio Acale, nasce dall’idea «di realizzare un’architettura di matrice contemporanea in stretto rapporto con la città». L’obiettivo è consentire «all’Università di poter rispettare le scadenze prefissate per il 31 dicembre 2024 per la consegna degli uffici alla Provincia».



Le esigenze



A distanza di dieci anni dalla bonifica dall’amianto, lo scheletro rosso che s’innalza tra piazza Roma e piazza Pertini ha una prospettiva certa. Sarà una riqualificazione globale: architettonica, impiantistica, strutturale ed energetica. «In modo da realizzare – è questa la rotta - un edificio contemporaneo e funzionale adatto alle esigenze attuali dei nuovi fruitori». Sono sempre le indicazioni dettate nelle ottantatré pagine del rapporto inframezzato da immagini, che narrano l’abbandono attuale, e da un rendering che permette di ottenere una rappresentazione realistica del progetto.



Le vetrate



La sequenza di scatti è accompagnata da una minuziosa descrizione. Del tipo: «Per quanto riguarda il Rettorato il piano terra è caratterizzato da una hall d’ingresso da cui si accede a un ampio spazio centrale che conduce ai vari uffici aperti al pubblico». Nel documento si legge ancora: «Con ampie vetrate, sono divisi su tre quote e collegati da rampe agibili per disabili». Cambio di angolazione: «Per la Provincia il piano terra è definito anch’esso da un atrio con sala d’attesa e servizi da cui poi, attraverso la scala e gli ascensori, si può accedere ai piani superiori destinati a uffici». L’area dell’ateneo è leggermente più ampia ed «è contraddistinta da una distribuzione ad anello attorno alla chiostrina centrale». Sì, sembra proprio di vederlo, il futuro dell’ex Palazzo di vetro.