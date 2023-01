ANCONA Da simbolo del degrado e dell’abbandono la zona di via Montebello ora è in rampa di lancio, pronta a ritagliarsi un ruolo di primo piano. Per l’estate del 2024 sarà pronto il maxi condominio che andrà ad ospitare 57 appartamenti nella zona che un tempo era occupata dall’istituto superiore Stracca. Il Palaveneto entro due anni vedrà l’inizio dei lavori di ristrutturazione grazie ai fondi del Pnrr. I cantieri presto partiranno anche all’ex Ipsia, acquistato dall’Inail. E verrà rifatto il look anche al vecchio liceo scientifico di via Vecchini che, sia pure temporaneamente, da settembre (salvo imprevisti) ospiterà 700 ragazzi dell’istituto Benincasa, che la Provincia vuole demolire e ricostruire per 10 milioni.

APPROFONDIMENTI L'IMPREVISTO Suona l'allarme anti incendio, ma non si fermano i lavori del Consiglio Regionale



Il riscatto

Immobili alla ricerca di un pronto riscatto, ma prima che ciò avvenga il quartiere vedrà la rinascita del Bar Veneto, storico locale con oltre 60 anni di vita che ha chiuso i battenti due anni fa. I lavori di ristrutturazione sono in corso e dovrebbero terminare entro il mese di marzo. Una boccata d’ossigeno per l’intera zona, grazie a due barman, Leonardo Spoletini e Danilo Carra, già titolari di un locale a Senigallia, l’Out Of che purtroppo è stato devastato dalla furia del Misa nelle recente alluvione. Un locale che in realtà era un vero e proprio punto di riferimento per la movida senigalliese, frequentato da tanti giovani. Questo fino al 15 settembre dello scorso anno quando l’alluvione ha devastato l’attività commerciale. A distanza di mesi questi due giovani imprenditori non si sono arresi ed hanno deciso di puntare su Ancona, ben conoscendo la storia e il blasone del Bar Veneto. Quello che sembrava solo un interesse ora è divenuto realtà, con i locali che sono stati presi in affitto. Oltre ai due spazi del bar, la nuova attività potrà contare su altri tre locali sempre in via Veneto, uno di seguito all’altro. Oltre al bar ristorante, ci sarà anche un punto di aggregazione pronto ad accogliere la movida anconetana e non solo, che potrebbe scoprire nuovi scenari. Ma le sorprese non finiscono qui per il semplice fatto che nello spazio esterno potrebbero arrivare delle novità, con tanto di dehors. In questi giorni una ditta specializzata nel settore del recupero dell’arredo di bar e ristoranti in genere si è messa al lavoro, in quanto l’intero locale è stato svuotato, compreso il vecchio bancone che per oltre 60 anni ha accolto generazioni di anconetani. Una volta rimosso il vecchio arredo - operazione che si concluderà in breve tempo - toccherà ad un’altra ditta iniziare i lavori all’interno di del locale che in tutto potrà contare su 5 vani, uno di seguito all’altro.