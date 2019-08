Una cinquantina di salme riesumate, ma i familiari non sanno nulla

di Claudio Comirato

ANCONA - Sono una cinquantina le cassette contenenti i resti mortali di altrettante persone conservate nella camera mortuaria del cimitero di Tavernelle, dopo le riesumazioni effettuate nelle scorse settimane dal personale di Anconambiente in base all’ordinanza sindacale del 17 settembre 2018 che disciplina il settoreNessuno ha ancora rivendicato questi resti mortali anche per il fatto che il comune di Ancona, fatta eccezione per alcuni manifesti, non si è preoccupato - né le norme glielo richiedono - di avvisare singolarmente i parenti delle riesumazioni. In totale sono state rimosse dal terreno 280 salme, di queste un buon 30% è finito in un altro campo a causa della mancata mineralizzazione.