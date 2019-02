All'improvviso spunta un cinghiale: ​si schianta su una casa per evitarlo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Schiva un cinghiale, precipita in un dirupo e si schianta contro una casa diroccata. Tragedia sfiorata ieri mattina a Gallignano, attorno a mezzogiorno. Uno spavento tremendo per un giovane calciatore di 19 anni, Matteo Paci, residente a Montesicuro, cresciuto nelle giovanili dell’Ancona e ora in forza al Marina, in Eccellenza. Stava proprio tornando da un allenamento, quando ha avuto l’incidente. E’ stato portato a Torrette in codice rosso, ma più per la dinamica dell’incidente che per le sue condizioni, fortunatamente non gravi: ha riportato un trauma cranico, dopo aver battuto la testa contro il finestrino, e sospette fratture, ma è fuori pericolo, anche se è stato trattenuto in osservazione all’ospedale. «Un cinghiale mi ha attraversato la strada e ho sterzato per evitarlo», ha raccontato il ragazzo, sotto choc, ai soccorritori.