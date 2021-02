I cinghiali sono arrivati in città: un ungulato fotografato in via Del Conero, a due passi dalla chiesa

ANCONA - I cinghiali sono arrivati in città. Uno è stato immortalato ieri da un residente di via del Conero, mentre passeggiava sul marciapiede, in direzione via Isonzo. A due passi, per intenderci, dalla chiesa di Santa Maria dei Servi. Quanto basta per allarmare gli abitanti della zona che hanno subito segnalato la presenza dell’ungulato alle forze dell’ordine. L’allarme per la presenza di cinghiali alle porte della città è sempre più alto. L’altro giorno uno di questi animali è stato avvistato all’interno del parco di Villa Beer mentre pascolava nell’erba. Chi lo ha notato l’ha ripreso in un video che poi è stato pubblicato su Facebook. Probabilmente proveniva dal sottostante fosso di Vallemiano, che si estende fino al crinale di Pietralacroce.

