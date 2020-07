Il cinema sotto le stelle con il furgone itinerante ​In calendario 14 date, a Ferragosto appuntamento nella pineta del Passetto

ANCONA - Piazze, parchi e posteggi dei quartieri o periferie si trasformano in arene sotto le stelle per una sera. Dal prossimo weekend va in scena infatti “Cinetour d’estate”, una rassegna itinerante di cinema all’aperto organizzato dal Comune. Il Cinetour prevede un camion dotato di un ampio schermo per proiezione nei vari ampi spazi della città, dove saranno allestite le platee con sedie adeguatamente distanziate per osservanza della normativa posta contro la diffusione del Covid 19.



«In questo modo – afferma Stefano Foresi, assessore alla Partecipazione democratica che promuove l’iniziativa – portiamo avanti la tradizione estiva di offrire spettacoli in vari luoghi della città. Non possiamo riproporre il Teatro per tutti un po’ dappertutto causa emergenza Covid ma abbiamo scelto di dare comunque una opportunità ai concittadini di gustarsi uno spettacolo all’aperto, riappropriandosi degli spazi dei quartieri in ore serali». Gli spettacoli, ad ingresso gratuito, inizieranno alle 21.15, previsti 200 spettatori a serata. Il calendario prevede anche appuntamenti nel weekend i Ferragosto, un’occasione di svago in più per chi trascorrerà questo periodo in città. «L’aspetto sociale di questa iniziativa è già confermato dalle esperienze analoghe fatte in altre città – ha affermato Roberta Alessandrini, dirigente settore turismo -. In questo caso l’obiettivo è stimolare il senso di comunità, partendo dalle frazioni. Si tratta di un esperimento che potrà anche essere implementato e replicato in futuro».

