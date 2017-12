Ubriaco chiede ai poliziotti di fare solo altri due brindisi Scatta la denuncia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Controlli senza soste e festività in sicurezza nel capoluogo: i poliziotti nel corso dei vari servizi hanno denunciato una cittadina dominicana di 35 anni in quanto si aggirava in piazza Rosselli senza documenti con fare sospetto, e durante il controllo si rivolgeva ai poliziotti in maniera offensiva apostrofandoli pesantemente.Denunciato anche un cittadino di nazionalità peruviana di 57 anni perchè girava in zona Baraccola alla guida di un autovettura di piccola cilindrata zigzagando tra le autovetture in stato di ubriachezza. Sceso dall'auto, con le gambe malferme, l'uomo riferiva ai poliziotti di aver brindato "solo un pò" per festeggiare, e li invitava ad alzare i calici insieme a lui "solo per altre due volte", giurando alla Pattuglia che fino alla sera non avrebbe più toccato vino, mentre incrociava le dita e le portava al naso esclamando di non trovare la bocca.