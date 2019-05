Ciclista sulla statale viene â€‹travolto dalla moto Grave al pronto soccorso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Travolto da una moto mentre percorre la Flaminia in bici, un 78enne trasportato in gravissime condizioni a Torrette. L’incidente è avvenuto ieri verso le 14.30 subito dopo l‘innesto del by-pass sulla Statale. Secondo quanto è stato possibile ricostruire nella prima fase degli accertamenti da parte della Polizia locale, il ciclista viaggiava in direzione Falconara quando il centauro, che viaggiava nello stesso senso, ha urtato il 78enne. Diverse le telefonate alla centrale del 118 che ha inviato sul posto l’automedica e un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona. I vigili urbani hanno chiuso la Statale per una ventina di minuti e deviato il traffico sul by pass.