«Ciao grande Riccardo, nostro capitano» Sport sotto choc per la morte di Cesini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Non c’è sconfitta nel cuore di chi lotta, neanche se il suo ha smesso di battere troppo presto. Era e resterà un invincibile Riccardo Cesini, il velista campione del mondo e storico capitano della squadra di pallanuoto dorica stroncato domenica da un aneurisma mentre seguiva come assistente l’amico di sempre impegnato in una gara di trail a Loano, sui monti del Savonese.Riccardo era per tutti un highlander. Sembra impossibile che non ci sia più. Il mondo dello sport e la città piangono un figlio volato in cielo a 36 anni. «Sto come vorrebbe Richi: in questi casi non si deve versare nemmeno una lacrima» dice Paolo Bucciarelli, il suo migliore amico. E’ stato lui l’ultimo a vederlo. «Gli avevo proposto di assistermi durante la corsa - racconta - Avevo organizzato tutto io: il fratello Davide vive a Imperia e gioca a pallanuoto nella Vela Ancona. Siamo saliti sabato, abbiamo assistito alla partita contro Genova, alle 9 eravamo a dormire».«Il giorno dopo mi ha accompagnato alla gara. Dopo lo start, ci siamo rivisti al ventesimo chilometro. Mi ha incoraggiato: Dai Buccia, tieni duro, davanti si stanno ritirando in tanti. Ha camminato con me per venti metri, poi mi ha detto: ci vediamo al chilometro 38. Quando sono arrivato, non c’era. Qualcuno si è avvicinato, mi ha invitato a contattare gli organizzatori. Pensavo a un’infrazione, un’irregolarità. Invece ho saputo che Richi si era sentito male subito dopo avermi salutato. In auto c’era la sua adorata cagnolina Ghana ad aspettarlo. Lui era svenuto davanti a un’ambulanza, l’hanno soccorso subito, all’ospedale l’hanno operato perché non riuscivano a fermare l’emorragia. Tutto inutile. Era un ragazzo speciale. Per lui le frasi non ce la faccio o è impossibile erano bandite. Ma non era sprovveduto, anzi: era uno razionale. E generoso. Quando è nato mio figlio, era il primo fuori dalla sala parto. Vorrei farne un altro per dargli il suo nome».Paolo Bucciarelli è stato istruttore di vela e compagno di team di Riccardo, con cui ha vinto l’ultima edizione della Regata del Conero a bordo di Idrusa. Un’estate magica: a luglio il 36enne, dipendente delle Ferrovie dello Stato, aveva conquistato il titolo iridato ai Mondiali Orc di Trieste con Be Wild, lo Swan 42 dell’armatore civitanovese Renzo Grottesi che ora lo piange: «Perdiamo un ragazzo eccezionale, trasparente. Per l’estate prossima gli avevo chiesto di organizzarsi con le ferie: volevamo fare la Copa del Rey in Spagna, poi la Swan Cup e la Middle Race a Malta. Lotti tanto per ottenere certi successi, poi in un attimo la vita ti toglie tutto».Una vita vissuta al massimo perché il suo motto era: «Se una cosa vuoi farla, falla subito perché l’esistenza è leggera». Amava gli animali, la natura. E adorava esplorare il mondo. «Con lui i viaggi non erano mai relax - si commuove Gloria Mirleni, sua grande amica e colonna della pallanuoto femminile dorica - Insieme abbiamo scalato il Machu Picchu, il Kilimangiaro, il monte Fuji, ci siamo lanciati col bungee jumping in Svizzera perché lui sapeva affrontare qualunque sfida. Era burbero, ma di una bontà infinita. E sapeva trasmetterti un coraggio enorme».Lascerà un vuoto immenso nella Vela, col presidente Fausto Aitelli che ne sottolinea «l’etica sportiva, i principi, il carisma. Un vero capitano, apprezzato e rispettato, pronto a sacrificarsi per la squadra. Con lui abbiamo conquistato due promozioni in A2: il pensiero va alla famiglia e al fratello Davide, nostro giocatore, che porterà avanti i suoi insegnamenti». Tutta la Vela Nuoto, a partire dal coach Igor Pace, ricorda Riccardo come «uno di noi, il capitano, una bandiera. Aveva giocato a pallanuoto per oltre vent’anni, l’aveva portata in A2 prima di appendere la calottina al chiodo. Il destino se l’è portato via in poche ore: perdiamo un grande sportivo e un grande uomo e amico».La velaLeonardo Zuccaro, direttore di Marina Dorica: «Era un atleta vero, faceva parte della nostra famiglia. Un campione nello sport e nella vita». Dopo gli accertamenti autoptici, la salma di Riccardo arriverà oggi ad Ancona. Domani alle 15 l’ultimo straziante saluto alla sala del commiato del cimitero di Tavernelle.