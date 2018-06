Prende una pasticca, choc anafilattico Donna salvata all'ospedale Salesi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA - Va in choc anafilattico dopo aver assunto un farmaco e viene salvata dai medici dell’ospedale pediatrico Salesi. Protagonista di questa storia a lieto fine, grazie alla professionalità del personale del Salesi, una donna, di circa 50 anni, che si trovava in compagnia di un familiare lungo il viale della Vittoria, non distante dal Monumento ai Caduti. Dopo aver assunto un comune antidolorifico, la donna ha iniziato a respirare a fatica a causa di un gonfiore all’altezza della gola che, momento dopo momento, diventava sempre più evidente. Nel frattempo il familiare anziché allertare la centrale operativa del 118 è riuscito a portare la donna al vicino pronto soccorso del Salesi.