Ancona, choc alla mensa universitaria. Studentessa si accascia per un malore, ricoverata in ospedale

ANCONA - Momenti di grande apprensione, nel primo pomeriggio, alla mensa universitaria dell'Erdis, in via Matteotti, in centro ad Ancona. Intorno alle 15, una studentessa di 20 anni si è sentita male e si è accasciata a terra tra lo sgomento dei presenti, colleghi e addetti della mensa. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l'automedica e l'ambulanza della Croce Gialla. Grazie al provvidenziale intervento del 118, le condizioni della ragazza si sono stabilizzate tanto da consentirne il trasferimento all'ospedale di Torrette, dove le sue condizioni sono decisamente migliorate. Non è in pericolo di vita. © RIPRODUZIONE RISERVATA