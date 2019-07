Choc all'incrocio: due donne investite da un'auto sulle strisce pedonali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Due donne, di 74 e 76 anni, sono rimaste ferite, nel tardo di pomeriggio di oggi, mentre attraversavano la Flaminia, sulle strisce epdonali davanti alla stazione ferroviaria di Torrette, un tratto molto insidioso per i pedoni perché si trova proprio nei pressi dell'incrocio con via Conca. La centrale operativa del 118 ha allertato due ambulanze della Croce Gialla di Ancona che hanno trasportato le ferite all’ospedale con un codice di media gravità a causa dei traumi riportati. La viabilità è stata rallentata per consentire il soccorso delle due sfortunate passanti.